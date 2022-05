Cimpeanu: Vacanta din februarie nu va mai fi in acelasi timp pentru toti elevii

Schimbari importante in invatamant! Vacanta din februarie nu va fi in acelasi timp pentru totii elevii. Scolile trebuie sa decida in ce interval din februarie vor avea o saptamana de vacanta. Decizia trebuie luata pana la 30 mai."E vorba de o descentralizare la nivelul fiecarui judet, care poate decide daca intra in vacanta pe 3, 10, 17 februarie 2023.Este o masura care micsoreaza foarte mult presiunea pe locatiile turistice, reteaua rutiera. Dorim sa fie o uniformizare a acestei presiuni, ... citeste toata stirea