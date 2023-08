Politistii de frontiera au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, ocazie cu care au descoperit 1125 metri de plase de pescuit si cinci exemplare de sturion capturate in ele.In data de 24.08.2023, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina, desfasurand o actiune pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol in Delta Dunarii, au descoperit in ... citeste toata stirea