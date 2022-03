Politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au depistat doi tineri, de 18 si 25 de ani, banuiti de savarsirea infractiunilor de talharie si talharie calificata. Acestia sunt cercetati in cinci dosare.Astfel, in perioada 21 ianuarie 2021- 25 februarie a.c., tinerii ar fi smuls posetele unor femei, in timp ce acestea se aflau pe strada, in municipiul Constanta. ... citeste toata stirea