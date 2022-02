Cinci salupe maritime de mare viteza, achizitionate pentru Politia de Frontiera Romana

Flota navala a Politiei de Frontiera Romana a fost suplimentata cu cinci salupe maritime de mare viteza, eveniment marcat miercuri, in Portul Constanta, printr-un ceremonial la care a participat si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.Salupele au fost achizitionate printr-un contract incheiat cu o firma din Olanda, in valoare de aproximativ 7 milioane de euro, proiect derulat cu fonduri europene."Proiectul a fost demarat in luna august a anului 2020, cand Inspectoratul General al ... citeste toata stirea