Cinci tineri raniti intr-un accident rutier. Masina a sunat singura la 112 si a trimis coordonatele

Cinci tineri au fost raniti, in aceasta noapte, intr-un accident rutier. Pentru ca masina era de generatie noua, aceasta a apelat singura la 112."Primul apel a venit de la masina. Masina, fiind generatie noua, a apelat 112 si a trimis coordonatele. Am putut asculta ambiental si am trimis echipaje dupa coordonate.", au declarat reprezentantii ISU Constanta.Medicii au gasit cinci victime (trei fete si doi baieti), cu varste cuprinse intre 20-25 de ani.Au fost transportati la Spitalul ... citeste toata stirea