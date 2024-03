Cinci turisti, blocati in telecabina de la Balea Lac, au fost coborati cu ajutorul unor corzi speciale

Cinci turisti, care au ramas miercuri blocati in telecabina de la Balea Lac, au fost coborati din aceasta cu ajutorul unor corzi speciale, dupa care au fost preluati de salvamontisti pentru a fi insotiti sa ajunga in parcarea de la Balea Cascada, unde au masinile personale.Potrivit sursei citate, printre cei cinci turisti se afla si un copil in varsta de patru ani.Telecabina de la Balea Lac s-a blocat, miercuri dupa-amiaza, la pilonul 2 de ... citește toată știrea