Cinci victime, dupa un incendiu izbucnit intr-un bloc din Medgidia

Cinci persoane au ajuns la spital in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de joi spre vineri, intr-un bloc din Medgidia, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea".Toti locatarii blocului, aproximativ 40 de persoane, au iesit din imobil, dintre care 25 de adulti si doi copii au fost evacuati de catre echipajele de interventie."In jurul orei 2:00, prin apel unic de urgenta 112, am fost sesizati cu privire la faptul ca in Medgidia, in blocul 3 TINER, situat pe ... citeste toata stirea