Cine este romanul disparut in Grecia. Tanarul a intrat in mare acum trei zile si nu a mai fost vazut

Apar noi informatii despre craioveanul in varsta de 25 de ani disparut in Grecia, la Lefkada, dupa ce a intrat in marea agitata si n-a mai fost vazut. Tanarul cautat cu drone este fiul primarului din comuna doljeana Amarastii de Jos.Tragedia a avut loc in cursul zilei de duminica, putin dupa ora 18:00, atunci cand tanarul a intrat in apa, s-a scufundat, dupa care nu a mai fost vazut.Barbatul are 25 de ani si este din CraiovaAcesta era in vacanta, cu prietenii sai, in Lefkada. Amicii lui sunt ... citeste toata stirea