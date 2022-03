Cine sunt cei sapte militari care au murit in tragedia aviatica din Constanta. "Toti erau foarte experimentati"

Sapte militari care se aflau la bordul elicopterul IAR 330-Puma, plecat in cautarea avionului MiG 21 LanceR care s-a prabusit in zona Cogealac din judetul Constanta, au murit. Colegii sunt in stare de soc si spun despre ei ca erau niste aviatori si salvatori experimentati. Fostii colegi ai celor sapte militari morti sunt in stare de soc si-i plang pe cei care au disparut in mod misterios. Initial s-a stiut ca la bord se aflau cinci militari, insa numarul celor care plecasera in cautarea ... citeste toata stirea