Cine sunt eroii de pe distrugatorul "Regele Ferdinand", morti in timpul "Operatiunii 60.000". Marinarii au fost comemorati la Constanta

Miercuri, 25 mai, in Cimitirul Central din Constanta, echipajul fregatei "Regele Ferdinand" a comemorat eroii marinari cazuti la datorie la bordul distrugatorului "Regele Ferdinand" in timpul "Operatiunii 60.000". Aspirant Alexandru Cristodorescu, elev sergent-major Gheorghe Juganaru, caporal Mircea Voda si soldatii Matei Laz, Ioan Budeanu, Gheorghe Bucurenciu, Gheorghe Curinoiu, Nicolae Nedelcu, Valeriu Caragata, Sava Caloianu si Marin Petrescu au fost comemorati in prezenta contraamiralului