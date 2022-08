Ciobanu, proaspat director al CT BUS, prins cu masina institutiei pe contrasens!

Proaspatul director al CT BUS, Gabriel Ciobanu loveste, din nou, in legile rutiere. Liderul USR Agigea, Gabriel Ciobanu, face ce face si ajunge in atentia "simpatizantilor" sai. Acesta iar a fost luat in colimator dupa ce a parcat autoturismul de serviciu pe contrasens, pe o strada din Agigea, si in mijlocul intersectiei. Nu este prima oara cand Ciobanu sfideaza legile rutiere. In 2020 a mai fost vazut cu masina de serviciu incurcand o intersectie din localitate, iar la inceputul acestui an ... citeste toata stirea