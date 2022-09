Ciolacu critica propunerea CE de a limita consumul de energie

Presedintele PSD critica propunerile venite de la Comisia Europeana de limitare a consumului de energie la orele de varf. Marcel Ciolacu spune ca romanii au trait astfel de vremuri, in comunism, si ca nu le poate cere din nou sa stinga becurile.Marcel Ciolacu"Romania produce in acest moment produce energie cat consuma. Am vazut din prognoze, cu 5% e deja un consum mai mic decat anul trecut, asta inseamna ca nu va fi nevoie sa importam direct energie electrica pentru a acoperi consumul", a ... citeste toata stirea