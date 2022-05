Ciolacu, despre combaterea speculei: Trebuie o analiza sa vedem unde este elementul care creeaza diferenta

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, in ceea ce priveste combaterea speculei, ca trebuie facuta o analiza, luate in calcul alimentele de baza, iar institutiile competente sa colaboreze in acest sens.Marcel Ciolacu"Ne referim la alimentele de baza? Daca se vinde Rolls-Royce-ul cu o mie de ori pretul de fabricatie, nu ma intereseaza. Dar in zona de paine, de alimente de baza, trebuie sa vina cei de la INS (Institutul National de Statistica, n.r.) sa ne ... citeste toata stirea