Ciolacu: In privinta cumulului pensiei cu salariul la stat s-ar putea sa gasim zone total descoperite

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca in privinta cumulului pensiei cu salariul la stat trebuie stabilite mai intai niste principii, pentru ca anumite zone sunt deficitare in ceea ce priveste personalul, scrie Agerpres.El a fost intrebat, la Palatul Parlamentului, daca sustine cumulul pensiei cu salariul la stat."In primul rand, nu au ce cauta amandoua in aceasi lege. Legile trebuie sa fie total diferite. Cumulul pensiei cu salariul in zone deficitare, unde nu gasesti,