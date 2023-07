Premierul Ciolacu a anuntat ca toate centrele pentru copii, batrani si persoane cu dizabilitati din tara vor fi verificate, in decurs de o saptamana: Avem de-a face cu o problema de sistem, care e corupt si inert.Toti cei preluati din asa-zisele "centre ale groazei" au fost dusi in spitale sau la alte centre. A fost o situatie de urgenta, persoanele vor fi transportate saptamana viitoare in centre specializate de ingrijire.Nu am nicio mila fata de ticalosii care au creat aceste azile. Avem ... citeste toata stirea