Ciolos: Cei care se joaca cu desfiintarea SIIJ pun in pericol finantarile din fonduri europene

Cei care se joaca in Romania cu "uite Sectia Speciala, nu e Sectia Speciala" risca sa puna in pericol finantarile din fonduri europene pentru dezvoltarea tarii, apreciaza europarlamentarul Dacian Ciolos, scrie Agerpres.Precizarile sunt facute dupa ce, miercuri, Curtea de Justitie a UE a respins contestatiile facute de Polonia si Ungaria pe regulamentul prin care fondurile europene sunt conditionate de respectarea statului de drept."Decizia vine la un an dupa ce grupul Renew Europe, dar si eu, ... citeste toata stirea