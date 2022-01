Circulatia in municipiul Constanta se desfasoara in conditii normale de trafic

Avand in vedere ca la Constanta a nins in timpul noptii, utilajele de deszapezire au imprastiat material antiderapant pentru ca arterele rutiere sa fie curate si sa se poata circula in conditii de siguranta, informeaza Primaria Constanta.Angajatii societatii de salubrizare continua sa degajeze zapada din statiile de autobuz, trecerile de pietoni, trotuarele, pasajele si scarile de acces catre acestea."Suntem in contact cu cetatenii. Pe aceasta cale, facem apel catre locuitorii orasului sa ... citeste toata stirea