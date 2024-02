Circulatie inchisa pe aproximativ 4 km din A2, noaptea, in perioada 12.02 - 23.02.2024

CNAIR informeaza participantii la trafic ca circulatia rutiera peautostrada A2, Bucuresti - Constanta, sectorul cuprins intre km 11+700 - km 15+500, in zona Nodului rutier A0 - A2, se va inchide in perioada 12.02 - 23.02.2024, in noptile de luni, marti, miercuri si joi, in intervalul orar23:00 - 04:00, pentru executarea lucrarilorla tablierul metalic al pasajului de peste autostrada A2, la km 13 + 330.Pe perioada inchiderii traficului pe cei 4 km ai autostrazii, traficul rutier pe A2, ... citește toată știrea