Circulatie pe carosabil umed pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineata zilei de vineri, 15 noiembrie, se circula in conditii de ceata pe multe artere rutiere din judetele Bacau, Buzau, Gorj, Neamt, Suceava, Vaslui si Vrancea, vizibilitatea in trafic fiind redusa sub 200 metri, izolat sub 50 de metri.Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrazile A 1 Bucuresti-Pitesti, A 2 Bucuresti-Constanta, A 3 Bucuresti-Brasov, DN 1 Ploiesti-Brasov si DN 7 Ramnicu Valcea-Sibiu, ... citește toată știrea