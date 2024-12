Circulatie pe carosabil umed pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineata zilei de luni, 9 decembrie, ceata afecteaza vizibilitatea in trafic pe multe artere rutiere din judetele Brasov, Braila, Caras-Severin, Cluj, Galati, Mures, Sibiu, Tulcea si Vaslui si poate favoriza, in functie de conditiile locale, formarea ghetusului sau a chiciurei.De asemenea, pe autostrada A1 Ramnicu-Valcea - Deva, pe tronsonul kilometric 225 - 412, pe raza judetelor Alba, Hunedoara si Sibiu, se ... citește toată știrea