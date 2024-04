Circulatie pe carosabil umed pe mai multe drumuri din tara

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile.Este semnalata ceata, care scade vizibilitatea in trafic sub 100 de metri, pe autostrazile A3 Bucuresti-Brasov si A0 Centura Bucuresti, carosabilul fiind umed.De asemenea, vizibilitatea este scazuta in trafic din cauza cetii sub 200 de metri, izolat sub ... citește toată știrea