Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica dimineata, nu sunt semnalate autostrazi sau drumuri nationale cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau ca urmare a conditiilor meteorologice.Pe majoritatea arterelor rutiere, traficul se desfasoara in conditiile unui carosabil umed, cu ploaie usoara si vant, iar in zona montana a judetelor din lantul Carpatilor Orientali, precipitatiile sunt sub forma de ninsoare slaba, fara depuneri sau ... citeste toata stirea