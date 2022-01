Citu: Ministerul Sanatatii sa explice de ce contributia personala a fost prorogata pentru 2025

Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat vineri ca prorogarea pentru 2025 a contributiei personale, masura prin care statul ar fi acoperit o parte din costul unei consultatii sau investigatii medicale la privat si care urma sa intre in vigoare la 1 ianuarie, nu a fost discutata in coalitie, aratand ca Ministerul Sanatatii va trebui sa vina cu explicatii, scrie Agerpres."Nu a fost discutat in coalitie acest lucru. Stiti foarte bine ca au fost doua etape - prima etapa a inceput la 1 iulie 2021 ... citeste toata stirea