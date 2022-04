Citu: Pentru a reduce inflatia, ne va costa; s-ar putea sa fie o recesiune pe termen scurt

Presedintele Senatului, liberalul Florin Citu, a afirmat joi ca "o recesiune pe termen scurt" ar putea fi costul necesar pentru a reduce inflatia actuala si a subliniat ca este nevoie de un control al deficitului bugetar.Florin Citu"Ca sa ai crestere economica si sa mentii cresterea economica, depinde ce decizii iei. Am avertizat de la inceputul anului ca daca luam decizii bune, putem sa evitam o criza, o recesiune. Lucrurile s-au agravat din momentul in care am avertizat si pana astazi, ... citeste toata stirea