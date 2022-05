Citu: PNL ar putea din nou sa colaboreze cu USR in viitorul apropiat; coalitia cu PSD nu e naturala

Presedintele Senatului, Florin Citu, afirma ca in perioada Aliantei PNL-USR a invatat "foarte mult", desi maturitatea politica nu era deplina la niciunul dintre parteneri, si spera ca aceasta colaborare sa se reia in viitorul apropiat.Florin Citu"Era complicat cu USR. Si eu, si USR am invatat cateva lucruri. Cred ca a doua oara o s-o facem mai bine amandoi. Daca nu incerci si nu gresesti si nu ai putea sa o iei din nou de la capat... Romanii au aratat, prin votul din 2020, ca doresc dreapta ... citeste toata stirea