Citu vrea cresterea salariilor pentru toti angajatii din Romania

Florin Citu a declarat, luni dimineata, ca solutia pentru revenirea economiei in Romania este cresterea salariilor pentru toate sectoarele, nu doar pentru sectorul bugetar."Lectiile pe care le-am aplicat in 2020 au dus la cea mai rapida revenire a economiei. Asa propun si acum. Masuri prin care crestem veniturile tuturor romanilor, eu va spun ca va fi complicat pentru Partidul National Liberal sa sustina o masura care va sustine veniturile doar in sectorul bugetar. Spre imposibil. De aceea, ... citeste toata stirea