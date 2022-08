Ciuca il asigura pe Ciolacu ca va fi premier din 25 mai 2023

Premierul Nicolae Ciuca le-a dat asigurari celor de la PSD ca vor avea functia de prim-ministru incepand din mai 2023 si ca acordul prin care s-a format coalitia va fi respectat. El a declarat ca ceea ce a spus deputatul PNL Alexandru Muraru la inceputul lunii, cand a sugerat ca PNL va avea functia de premier si dupa mai 2023, a fost "doar o opinie"."Ceea ce va pot spune cu certitudine este ca, in acest moment, rotatia la functia de premier se va produce pe 25 mai, asa cum am stabilit in ... citeste toata stirea