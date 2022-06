Ciuca: "Nu ar fi o buna practica sa modificam sistemul de taxare al companiilor"

Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni ca guvernul nu are in vedere modificarea taxelor pentru companii. "Nu cred ca ar fi o buna practica", a declarat acesta. Ciuca a precizat ca dupa discutiile cu Consiliul Fiscal s-a stabilit ca in ceea ce priveste cota unica, aceasta sa fie aplicata "cum a fost prevazuta initial"."Cota unica trebuie aplicata asa cum este ea stabilita si cum a fost prevazuta initial. Am discutat cu reprezentantii Consiliului Fiscal si in urma analizelor pe care le-au ... citeste toata stirea