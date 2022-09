Ciuca: PNL a discutat continuarea programului privind voucherele de 50 de euro

Biroul Executiv al PNL, reunit luni, a discutat despre continuarea programului privind acordarea de vouchere de 50 de euro persoanelor vulnerabile, a declarat presedintele partidului, premierul Nicolae Ciuca."Au fost discutate, pentru ca ne preocupa la nivelul PNL, masurile pe care putem sa le luam in continuare pentru sprijinul persoanelor si familiilor vulnerabile. Aici sunt deja programele in derulare, acele programe ale voucherelor care vor continua sa fie asigurate pana in 2027 (prin ... citeste toata stirea