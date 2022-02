Ciuca: Punerea in functiune a reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, masuri pe termen mediu si lung

Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni, in contextul vizitei efectuate la Cernavoda, ca Guvernul a oferit garantii in vederea continuarii proiectelor pentru punerea in functiune a reactoarelor 3 si 4 si pentru cele privind reactoarele modulare mici, dar ca acestea sunt masuri pe termen mediu si lung.Nicolae Ciuca"Am fost impreuna cu ministrul Energiei, cu ministrul Agriculturii la doua obiective foarte importante - este vorba de Centrala Nucleara de la Cernavoda, unde, impreuna cu echipa ... citeste toata stirea