Claudia CAMBREA: Starea cladirii si complexitatea lucrarilor au amanat REPORNIREA Spitalului de BOLI Infectioase!

Conducerea Spitalului de Boli Infectioase Constanta sustine ca situatia cladirii dar si faptul ca nu a existat Aviz ISU si nici Autorizatie de Securitate la Incendiu sunt cauzele care au dus la intarzierea repunerii in functiune a unitatii sanitare. A fost nevoie de timp pentru a aduce cladirea la standardele impuse de legislatia in vigoare, declara managerul interimar Claudia Cambrea. Despre expertizele si modul in care se poate obtine avizul ISU, dar si despre finantarile primite pana acum, ... citeste toata stirea