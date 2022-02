Clotilde Armand: Ce se intampla acum cu USR poate lasa rani adanci si mult dezgust

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, afirma ca nimeni nu are de castigat din "senzationalul unui asa zis conflict politic intern", iar criza USR trebuie sa se sfarseasca deoarece "poate lasa rani adanci si mult dezgust celor care inca mai cred" in acest partid.Clotilde Armand"USR trebuie sa livreze performanta administrativa, sa demonstreze in primul rand la nivel local ca poate transforma o primarie erodata de coruptie intr-una performanta. Peste tot in teritoriu. De la sat pana la oras. ... citeste toata stirea