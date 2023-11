Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiereanunta lansarea in licitatie a contractelorpentru constructia a trei noduri rutiere importante pe A1, A2 si A3, documentatia transmisa in cursul zilei de luni la ANAP prevazand executia acestor lucrari in 10 luni pentru fiecare dintre cele trei proiecte."Lansam in licitatie contractele pentru constructia a trei noduri rutiere importante pe A1, A2 si A3. Primul nod rutier va fi construit intre A3 (km 36+700) si DJ101C, in zona ... citeste toata stirea