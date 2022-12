CNAIR: Valoarea contractelor semnate in 2022 este cu 9% mai mare decat cea a contractelor semnate in perioada 2017 - 2021!

CNAIR a semnat in 2022 un numar de48 contracte finantate din fonduri europene in valoare de 24 miliarde lei fara TVA, cu 2,07 miliarde lei mai mult decat in perioada 2017 - 2021.In 2022 s-au lansat 15 proiecte importante de proiectare si executie lucrari pentru constructia a 550 km de drumuri de mare viteza a caror valoare estimata este de peste 41,1 miliarde lei fara TVA:Autostrada Lugoj -Deva (A1), Lot 2, Sectiunea E si finalizare Sectiunea DAutostrada Targu Mures- Targu Neamt, ... citeste toata stirea