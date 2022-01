CNSU a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU)a aprobat, in sedinta de vineri, hotararea nr. 5 privind actualizarea listei tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, lista urmand sa intre in vigoare incepand cu data de duminica, ora 00,00.Pentru UE, Spatiul Economic European sau Elvetia, cei care vin din zona verde sau galbena sunt scutiti de carantina daca au schema completa de vaccinare, au trecut prin boala in ultimele 180 de zile sau au un test PCR facut cu cel mult 72 de ... citeste toata stirea