CNSU propune ca in supermarketurile din mall-uri sa poata intra oricine, indiferent daca are certificat verde Covid sau nu

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta s-a reunit in sedinta pentru a adopta hotararea pentru prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. In document, CNSU propune accesul in magazinele alimentare din mall-uri sau marile spatii comerciale si pentru persoanele care nu detin un certificat Covid care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala."Se propune ca prin exceptie de la prevederile pct. 36, accesul la operatorii economici care au ca obiect principal de activitate ... citeste toata stirea