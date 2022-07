Coada de TIR-uri incarcate cu cereale, pe A4 si A2: intrarea in Portul Constanta, blocata

Sute de TIR-uri pline cu cereala au bocat intrare in Danele din Portul Constanta. Coada de TIR-uri a ajuns la intersectia autostrazilor A4 si A2. De acolo si pana la intrarea in Portul Constanta sunt circa 6 km.Infrastructura este depasita, spun TIR-istii. Exista o singura poarta de acces, iar descarcarea merge greu. Unii stau de 24 de ore, in asteptarea de a intra in Portul Constanta.Coada se intinde pe aproximativ 3, 4 kilometri.Pe 21 iuni, Administratia Porturilor Maritime Constanta ... citeste toata stirea