Coalitia de guvernare a decis sa traga pe linie moarta proiectul care relaxeaza sanctiunile pentru soferi

Coalitia de guvernare a decis, miercuri, sa blocheze in Parlament proiectul de lege in care alesii au introdus amendamente de relaxare a sanctiunilor aplicate soferilor care incalca regulile din Codul Rutier, spun surse din coalitie."Ordonanta cu relaxarile de sanctiuni nu va ajunge niciodata la vot final. O sa o punem pe pozitia 100 pe ordinea de zi si nu va ajunge niciodata spre dezbatere si adoptare. O sa ramana in vigoare actualul OUG", au spus sursele citate. Proiectul va ramane astfel ... citeste toata stirea