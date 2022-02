Cod galben de ninsoare si viscol in Dobrogea. Pe litoral, rafalele de vant pot depasi 70 de kilometri/ora

Meteorologii au emis o avertizare "Cod galben" valabila pana pe 1 martie, ora 10.00. Zona afectata este cea din sud-estul tarii. Conform meteorologilor, avertizarea este valabila in intervalul 28 februarie, ora 06:00 - 1 martie, ora 10. Fenomene vizate constau in intensificari ale vantului si ninsori viscolite, iar zona avectata este cea de sud-est. "In intervalul mentionat, in sud-estul tarii, temporar vor fi precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, vantul va avea intensificari, cu viteze ... citeste toata stirea