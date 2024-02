Cod galben de vant in mai multe zone din tara

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de vant valabila incepand de sambata seara in Banat, Crisana, sudul Transilvaniei, precum si in Carpatii Occidentali, Meridionali si de Curbura.Astfel,in intervalul 10 februarie, ora 18:00 - 11 februarie, ora 8:00, in aceste zone vantul va sufla cu viteze in general de 55...65 km/h, iar la ... citește toată știrea