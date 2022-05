Cod galben de vant puternic in Dobrogea. Cand este valabila atentionarea meteorologilor

Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de vant puternic. De asemenea, temperaturile vor scadea si se vor inregistra ploi de scurta durata. Atentionarea emisa de Centrul Meteorologic Regional Dobrogea este valabila miercuri, 18 mai, in intervalul orar 06.00-21.00. Vantul va prezenta intensificari temporare, cu viteze in general de 55-70 km/h. De asemenea, vremea se va raci accentuat si va deveni rece pentru aceasta data. Cerul va fi temporar noros si in prima parte a zilei, vor mai fi ... citeste toata stirea