Cod galben de vant puternic la Constanta. Pe litoral, rafalele vor depasi 70 de kilometri pe ora

Centrul Meteorologic Regional Dobrogea informeaza ca, in Dobrogea, vor fi intensificari temporare ale vantului cu rafale ce vor atinge si depasi 55-60 km/h. Pe litoral, rafalele vor depasi 60-70 km/h. In Dobrogea vor fi intensificari temporare ale vantului cu rafale ce vor atinge si depasi 55-60 km/h. Pe litoral, rafalele vor depasi 60-70 km/h. Atentionarea este valabila de luni, 10 ianuarie, pana marti, 11 ianuarie, la ora 11.00. Municipiul Constanta se va afla sub un nou cod galben de ... citeste toata stirea