Cod galben in judetul Tulcea: Mai multe case inundate si doua drumuri blocate. Video

Mai multe case au fost inundate si doua drumuri au fost blocate, duminica, in urma fenomenelor meteorologice inregistrate in judetul Tulcea."Salvatorii din cadrul Statiei de Pompieri Macin au intervenit pentru scoaterea apei in urma precipitatiilor cazute in ultima ora. S-a intervenit la cel putin noua case inundate partial ori cu infiltratii in beciuri".In urma fenomenelor meteo din ultima ora salvatorii Detasamentului de Pompieri Tulcea au intervenit pentru degajarea unor crengi de copaci ... citeste toata stirea