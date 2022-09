Pompierii constanteni au intervenit vineri, 2 septembrie a.c., pentru degajarea unei crengi rupta dintr-un arbore, pe strada Poporului din Constanta.foto: arhivaAceasta s-a rupt in urma vantului puternic si bloca circulatia in zona.De asemenea militarii ISU Dobrogea au mai intervenit si pentru degajarea unei crengi care statea sa cada, punand in pericol persoanele care traversau zona, in Palazu Mare. ... citeste toata stirea