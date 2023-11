Avand in vedere fenomenele meteorologice deosebite din zonele aflate sub cod rosu de vreme rea, CNAIR impreuna cu Politia Romana au luat decizia inchiderii circulatiei rutiere pe A2 intre Bucuresti si Constanta incepand cu ora 09:00.Atentionam ca in zonele aflate sub cod rosu pentru siguranta traficului se inchide total circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza CNAIR.Recomandam conducatorilor auto care se deplaseaza la aceasta ora pe reteaua rutiera, sa circule ... citeste toata stirea