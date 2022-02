Colecta in bisericile din Dobrogea pentru ucrainenii de la Isaccea

Biserica Ortodoxa Romana din Dobrogea, prin Arhiepiscopia Tomisului si Episcopia Tulcii, anunta ca incepe colecta de bani, precum si de alimente neperisabile, pentru ucrainenii care se refugiaza la noi in tara. "Colecta pentru refugiatii din Ucraina. Avand in vedere situatia din Ucraina precum si numarul mare de cetateni ucraineni ce intra prin punctul vamal de la Isaccea, judetul Tulcea, Arhiepiscopia Tomisului demareaza de duminica, 27 februarie, in fiecare parohie si manastire o colecta in ... citeste toata stirea