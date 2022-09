Doua persoane au fost ranite dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune, sambata, in localitatea Ovidiu, cu o ambulanta care transporta un pacient de la Tulcea la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Doua echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta au fost ... citeste toata stirea