Comandant de fregata, despre viata de marinar: "Sa fii pregatit sa ti se nasca copiii cand nu esti acasa. E bine sa fii acasa cand ii concepi" VIDEO

De Ziua Marinei Romane, marinarii militari au fost in centrul atentiei. Asa, publicul a aflat cum se traieste cateva luni pe o nava si ce glume fac marinarii intre ei. Victor Durea, comandantul fregatei "Regele Ferdinand" a vorbit la Digi24 despre viata de marinar militar, despre modul in care navigatorii convietuiesc pe mare indiferent de preferintele fotbalistice sau de alte orgolii personale. "Meseria este grea, dar in aceeasi masura si placuta, multumitoare. Este dificila pentru ca viata la ... citeste toata stirea