Comisia Europeana propune noi norme privind ambalajele

In medie, fiecare european genereaza anual aproape 180 kg de deseuri de ambalaje. Ambalajele sunt unul dintre principalele produse care utilizeaza materiale prime virgine, intrucat 40% din materialele plastice si 50% din hartia utilizata in UE sunt destinate ambalajelor. Daca nu se vor lua masuri, UE ar urma sa inregistreze o crestere suplimentara cu 19% a deseurilor de ambalaje pana in 2030, iar pentru deseurile de ambalaje din plastic - chiar o crestere de 46%, se arata intr-un comunicat al ... citeste toata stirea