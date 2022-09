Comisia pentru legile Justitiei: Amendamente ale USR si AUR, respinse in bloc

Comisia parlamentara speciala pentru examinarea legilor din domeniul Justitiei a discutat, miercuri, in prima parte a unei sedinte de peste trei ore, 138 de articole din proiectul legii Consiliului Superior al Magistraturii, respingand in bloc amendamente depuse de USR si AUR, dar si de CSM si asociatii de magistrati.Comisia a adoptat, insa, in unanimitate, un amendament al CSM, asumat de toate grupurile parlamentare, privind alegerea reprezentantilor societatii civile ca membri ai CSM, ... citeste toata stirea